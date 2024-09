Boxe: Malvina sul ring per il titolo europeo Ebu Pesi Leggeri

BOLOGNA, 16 SET - Conquistata la vittoria del titolo europeo Ebu Silver, lo scorso 5 aprile, la pugile-infermiera della Bolognina Boxe, Pamela Malvina Noutcho Sawa punta adesso al titolo europeo vacante Ebu dei Pesi Leggeri. E lo fa giocando in casa, incrociando i guantoni al Paladozza di Bologna con la serba Nina Pavolovic, il prossimo 25 ottobre, in una sorta di 'finale' che può valere l'accesso al titolo mondiale.

La cintura di campionessa europea Ebu pesi leggeri, infatti, è uno dei titoli più prestigiosi del Vecchio Continente e consentirà alla vincitrice di poter scalare il ranking mondiale e accedere al campionato internazionale. Malvina, ancora imbattuta nei professionisti con 7 vittorie su 7 match disputati, figura al primo posto del ranking Ebu e al settimo nella classifica Ibf mondiale. Nina Pavlovic, 27enne nativa di Smederevo, è stata designata in seguito alla rinuncia della spagnola Sheila Martinez, che si è ritirata dal match per continuare il suo percorso in un'altra categoria. La pugile serba, figura al quinto posto nel ranking europeo dei pesi leggeri ed è la campionessa mondiale Wbf World Light in carica, cintura che ha conquistato il 6 aprile dello scorso anno a Vienna.

"Sono felice di questa opportunità di disputare un titolo europeo, è un passo molto importante per la carriera di Pamela - osserva Alessandro Danè tecnico della Bolognina Boxe - questo match corona una carriera finora esemplare nei professionisti della nostra Pamela. Se ci avessero detto, qualche anno fa, che avremmo disputato un titolo europeo Ebu Silver e un titolo Europeo Ebu, non ci avrei mai creduto".

Ad accompagnare Malvina sul ring, il rapper bolognese di adozione Inoki, che si esibirà dal vivo. Oltre al match clou, la serata prevede un cartellone che vedrà protagonisti alcuni tra i migliori pugili professionisti emiliano-romagnoli con 7 match.

