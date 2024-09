'Bologna 10+1', al MamBo la nuova mostra di Paolo Ventura

Il MamBo-Museo d'Arte Moderna presenta dal 17 settembre al 3 novembre la mostra 'Bologna 10 + 1', il nuovo lavoro di Paolo Ventura - uno dei fotografi contemporanei più originali che da qualche anno predilige la pittura - dedicato alla città emiliana e che affonda le sue origini nel precedente progetto 'Milano per filo e per segno', mostra che si è tenuta alla Weinstein Hammons Gallery di Minneapolis nel 2023. L'esposizione bolognese è composta da 11 lavori ed è accompagnata dall'omonima pubblicazione (Danilo Montanari Editore) con una nota di Giovanna Pesci, a tiratura limitata di 300 copie.

Il contesto familiare di Ventura, nato nel 1968 a Milano, è stato caratterizzato dall'arte della narrazione: suo padre, Piero, fu un autore e illustratore di libri per bambini di fama internazionale e sua nonna condivise le proprie esperienze di vita nella campagna italiana durante la prima e la seconda guerra mondiale. Questo background ha ispirato Ventura nello sviluppo del suo approccio distintivo alla narrazione visiva, che combina eventi storici e pura immaginazione e che invita lo spettatore a entrare in un regno onirico allo stesso tempo familiare e ultraterreno.

In 'Bologna 10 + 1' Paolo Ventura rende omaggio alla città: il suo processo artistico inizia con una fotografia stampata su più pannelli cuciti insieme sui quali Ventura usa la pittura per omettere ed evidenziare le immagini, creando paesaggi urbani spogli che evocano sorpresa e nostalgia. Una Bologna che poco o nulla concede agli stereotipi sulla città, non si manifesta attraverso i suoi luoghi simbolici e quando questo raramente accade i contesti architettonici si trasfigurano perdendo la loro immediata riconoscibilità.



