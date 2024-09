Fungaiola dispersa, recuperato il corpo in un canalone

È stato individuato e recuperato dell'elicottero dei Vigili del Fuoco il corpo di una persona in un canalone impervio nella zona di Ottone (Piacenza) dove erano in corso le ricerche per una fungaiola di 69 anni dispersa da ieri. La Procura ha autorizzato la rimozione della salma e due squadre del Soccorso Alpino, stazione monte Alfeo, sono sul luogo per mettere in sicurezza la zona per la rimozione del corpo in attesa della constatazione del decesso da parte del medico. La donna di 69 anni era residente in Portogallo ma originaria di Zavattarello (Provincia di Pavia).

Sempre in mattinata il Soccorso Alpino abruzzese ha recuperato la salma di un fungaiolo deceduto nella zona del Ceppo sui Monti della Laga in provincia di Teramo. Il recupero in una zona impervia e ha operato anche un elicottero del 118 aquilano.





