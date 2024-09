'XNL Aperto', a Piacenza l'arte è diffusa sul territorio

Mostre, progetti espositivi speciali, eventi e aperture straordinarie di musei, gallerie e spazi pubblici riuniti in una mappa emotiva del contemporaneo a Piacenza, in città e nei borghi limitrofi: è stata inaugurata oggi la terza edizione di XNL Aperto, programma di arte contemporanea diffuso sul territorio e sostenuto da Rete Cultura Piacenza. Nel primo biennio XNL Aperto ha costruito una rete di istituzioni culturali, gallerie private e spazi indipendenti, un premio internazionale biennale e dieci tra studi d'artista e archivi, per dare vita a un sempre più ricco consorzio di professionisti interessati a valorizzare entro una cornice istituzionale la relazione tra territorio e patrimonio culturale. L'edizione 2024 vede una diffusione ancor più capillare sul territorio, consolidando così - spiegano i promotori - "la visione di una comunità culturale plurale che condivide esperienze".

Alla prima mappa emotiva del contemporaneo, costituita nell'edizione del 2022 e diffusa tra spazio urbano e paesaggio rurale, si sono unite nuove istituzioni e progetti, fra i quali i Musei Civici di Palazzo Farnese e il nuovo progetto espositivo d'arte contemporanea Consortia, promosso dall'Associazione Tralaviaemilia eluest con l'intenzione di restituire alla collettività l'ex Consorzio Agrario di Piacenza. Prosegue inoltre la collaborazione con le istituzioni cittadine, che vede la Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi presentare 'Catwalk', un video dell'artista polacco Cezary Bodzianowski, la Galleria Alberoni con 'Antico contemporaneo alberoniano: da Antonello da Messina a Omar Galliani', e visite guidate speciali. In programma anche il quarto e ultimo capitolo del progetto espositivo 'Sul Guardare', dedicato a Valentina Furlan, e una mostra sulle 'fanzine' di Dafne Boggeri.



