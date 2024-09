Un 'organo del vento' lungo la via degli Dei

E' stato inaugurato all'interno del Parco Eolico di Monte Galletto, nel Comune bolognese di San Benedetto Val di Sambro, lungo la via degli Dei, l'originale 'Organo del Vento' ideato e realizzato dall'organaro Claudio Pinchi. Si tratta di un vero e proprio organo che suona alimentato dal vento.

Una rappresentazione allegorica della danza dei sette pianeti intorno alla nostra stella: la canna centrale è il sole che come un direttore d'orchestra, in armonia con l'universo, detta le note musicali ai suoi musicisti, i pianeti per come erano considerati nella concezione classica platonica, che lo seguono in ordine di grandezza (e quindi di note sempre più acute) Giove, Saturno, Venere, Marte, Luna ed un'ottava canna, la più piccola, che rappresenta il firmamento sotto cui ogni cosa giace.

La realizzazione, nata dall'idea dell'allora consigliere comunale Simone Querzola, del presidente del comitato soci Emil Banca di Madonna dei Fornelli Massimo Simoncini ed Alessandro Gironi, è frutto della collaborazione pubblica e privata tra i due Comuni di San Benedetto Val di Sambro e Monzuno, Emil Banca ed i comitati soci di Madonna dei Fornelli, Rioveggio e Monzuno, nonché dalla disponibilità della famiglia Calzolari-Baldini che hanno messo a disposizione gratuitamente l'area su cui è stata fatta la installazione. Idea che proprio per la sua originalità ha ottenuto l'assegnazione del premio speciale Emil Banca 2023.

"E' un'installazione permanente davvero originale che, oltre ad accompagnare i camminatori e tutti noi paesani che siamo abituati a passeggiare in questi meravigliosi posti, prosegue nel solco di quelle idee attrattive che esaltano il paesaggio", ha spiegato Alessandro Santoni, sindaco di San Benedetto Val di Sambro. "Il progetto di questa installazione eolica porta in sé i semi di un lavoro importante poiché si inserisce in un luogo carico di storia con l'obiettivo di lasciare un'impressione sonora nella mente dei molti viandanti che ogni anno solcano questo cammino", ha aggiunto Claudio Pinchi, organaro autore dell'opera.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA