Braghiroli e Xhaferi per il Circolo della Musica di Bologna

I pianisti Riccardo Braghiroli e Ruben Xhaferi, 23 e 19 anni, sono i protagonisti del concerto che apre la seconda parte del quarantesimo cartellone del Circolo della Musica di Bologna domenica 15 settembre alle 18 nella sala Andrea Baldi di Rastignano, a pochissimi chilometri dal capoluogo. Ruben Xhaferi ha al suo attivo la vittoria in quindici concorsi nazionali e internazionali tra cui il premio delle Arti nel 2024, l'Internazionale di Roma, il Piano Talents di Milano e il premio Zucchelli di Bologna e frequenta il triennio al Conservatorio di Bologna sotto la guida di Sandro Baldi.

Riccardo Braghiroli è laureato con lode e menzione sempre al Conservatorio Martini dove attualmente frequenta il biennio anche lui sotto la guida di Sandro Baldi e si è gia distinto in diversi concorsi. I due giovanissimi talenti interpreteranno i concerti per pianoforte e orchestra di Grieg (Braghiroli) e il Primo di Chopin (Xhaferi) nella trascrizioneper due pianoforti.

Al termine, per piano solo sarà eseguita una selezione di Preludi di Chopin. Ingresso 10 euro (gratuito per i soci del circolo della musica). La stagione proseguirà domenica 29 settembre sempre alle 18 col pianista Luca Rasca impegnato con le Ballate e la Terza Sonata di Brahms.



