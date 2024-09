Aperto alla Fiera di Parma il 15/o Salone del Camper

Aperta, a Parma, la 15/a edizione del Salone del Camper. Inaugurata alla presenza del ministro del Turismo, Daniela Santanchè, la kermesse - in programma fino al 22 - è organizzata da Fiere di Parma in collaborazione con l'Associazione Produttori Caravan e Camper ed è considerata la prima fiera di settore in Italia e la seconda in Europa per affluenza.

La manifestazione - che ha registrato oltre 100.000 visitatori nel 2023 - ospita oltre 330 espositori, di cui 70 provenienti da 16 Paesi esteri e oltre 600 veicoli distribuiti su una superficie espositiva totale di 110.000 metri quadri, suddivisa in 5 padiglioni, con un incremento di circa il 4% sia di espositori che di superficie espositiva occupata rispetto all'ultima edizione.

Guardando ai numero del settore, l'Italia è il terzo produttore di camper in Europa dopo Germania e Francia e il comparto industriale del caravanning ha fatturato lo scorso anno oltre un miliardo di euro di prodotti finiti. Gli addetti diretti e indiretti in Italia sono stimati in oltre 8.000 unità cui si aggiungono le numerose concessionarie che si occupano della distribuzione.

Nei primi sette mesi del 2024, inoltre, le immatricolazioni di nuovi camper sono cresciute del 22,22% e quelle dei caravan del 4,72%. Secondo l'Osservatorio del Turismo Outdoor, infine, sono pari a 56,5 milioni le presenze stimate per l'estate 2024, con circa 30 milioni di presenze estere, pari al 53% del totale, per quanto riguarda il turismo all'aria aperta.



