Voci per Gaza a Rimini, raccolta fondi tra musica e libri

Un evento solidale, Voci per Gaza, è in programma il 14 e 15 settembre nella Serra Cento Fiori del Parco XXV Aprile a Rimini, per sensibilizzare sull'emergenza umanitaria in corso in Palestina e raccogliere fondi per garantire l'assistenza e generi di prima necessità a persone con disabilità che, ultime anche in tempi di guerra, si trovano insieme alle proprie famiglie in condizioni di estrema vulnerabilità. L'iniziativa si inserisce nella rassegna organizzata da EducAid in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito del Bando Pace 2024, ed è stata resa possibile grazie al coinvolgimento di Risuona Rimini e della Cooperativa Sociale Cento Fiori, che hanno a loro volta invitato a portare il proprio contributo altre associazioni, imprese profit e i più importanti nomi della scena musicale autoriale riminese, con il comune obiettivo di tenere acceso un faro su quel martoriato lembo di terra. La due giorni prevede attività a partire dal pomeriggio per proseguire fino a sera con proposte gastronomiche, degustazioni di vini, dj set e musica dal vivo, il tutto con ingresso ad offerta libera da destinare alla raccolta fondi Emergenza Gaza promossa da EducAid.

Sabato (ore 18) sarà presentato il libro di Andrea Maestri 'Il penultimo respiro di Gaza', edito da Left: l'autore - socio volontario di EducAid, avvocato, attivista per i diritti umani - è tra i pochi ad avere raggiunto il valico di Rafah dopo il 7 ottobre 2023. Domenica, dalle 16 alle 22, si avvicenderanno sul palco Riccardo Amadei, Andrea Amati, Eleonora Elettra, Sandro Joyeux, Daniele Maggioli, Federico Mecozzi, Massimo Modula, Francesco Mussoni, Nashville&Backbones, Paura e Delirio, Lorenzo Semprini, Tonino 3000, 'special guest' la cantante siriana Mirna Kassis accompagnata da Matteo Damele e Tomas Milner. Nel corso del concerto, letture di autori arabi a cura di Sara Galli e Malak Alkhatib.



