Violino e arpa per il primo concerto di Musica in Pilotta

PARMA, 13 SET - La violinista Mihaela Costea, spalla della Filarmonica Toscanini, e l'arpista Davide Burani apriranno 15 settembre alle 11 la rassegna Musica in Pilotta nel Complesso Monumentale della Pilotta di Parma. Il ciclo abbina musica e piccoli racconti riguardanti opere d'arte, documenti e materiali racchiusi presso la Biblioteca Palatina, la Galleria Nazionale, il Museo archeologico e la Fondazione Museo Bodoniano.

Mihaela Costea e Davide Burani hanno pensato a un programma con brani di autori dell'800 e dei primi del '900 italiano e francese, due dei quali originali per i due strumenti: la Fantasia Op. 124 di Camille Saint-Saëns ed Elegia di Luigi Maurizio Tedeschi. Gli altri brani: Cantabile di Paganini, Romanza da Mignon di Thomas, Après un rève di Fauré, Salut d'amour di Elgar sono trascrizione dagli originali per violino e pianoforte, mentre Introduzione e finale dal terzo atto da I Lombardi alla prima crociata e Méditation di Thaïs sono tratti dalle opere rispettivamente di Verdi e Massenet. Al suo interno le Sonore Ispirazioni, la liaison che Paola Cirani ha individuato e che illustrerà la mattina del concerto si lega al Fondo di Cecilia Paini, l'arpista di Maria Luigia costudito dalla Biblioteca Palatina, a proposito della quale Paola Cirani ha realizzato una pubblicazione.

