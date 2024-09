Treno esce dai binari nel Reggiano,illesi personale e passeggeri

Momenti di apprensione, nel primo pomeriggio, sulla linea ferroviaria Reggio Emilia-Guastalla quando, intorno alle 15.40 un treno della Fer-Ferrovie Emilia-Romagna è uscito dai binari a poche centinaia di metri dalla stazione di Novellara, nella Bassa reggiana. Nel dettaglio, spiega la stessa Fer, sul suo sito la linea Reggio Emilia-Guastalla è stata "interrotta nella tratta Bagnolo in Piano-Guastalla a causa di un disallineamento fra il binario e un carrello di un treno regionale avvenuto nella fase di entrata nella stazione di Novellara". Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco la Polizia Ferroviaria, i tecnici di Fer.

Il convoglio coinvolto, "il Regionale 90183 Guastalla-Reggio Emilia - viene evidenziato ancora da Fer - in quel punto stava viaggiando a una velocità estremamente ridotta. Nessuna conseguenza per il personale e i sette passeggeri presenti a bordo. La dinamica e le cause sono in corso di accertamento".

Tra Bagnolo in Piano e Guastalla è stato predisposto un servizio di bus mentre è risultato regolare il servizio ferroviario tra Reggio Emilia e Bagnolo in Piano.



