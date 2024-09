Storie e linguaggi trasversali per il Celebrazioni di Bologna

"Una stagione che racconta le storie di oggi attraverso la trasversalità dei linguaggi artisti e con riferimento alle nuove generazioni". Così il direttore artistico del Teatro Celebrazioni di Bologna, Filippo Vernassa, ha introdotto il cartellone completo, 60 titoli, della sala di Via Saragozza che lo scorso anno ha totalizzato 106 mila presenze.

"Grazie ai tantissimi titoli proposti da artisti e compagnie differenti e per le politiche culturali che la città propone da anni, Bologna viene vista sempre più come un'opportunità. Il Celebrazioni porta a teatro persone che altrimenti non ci andrebbero", ha aggiunto il sindaco Matteo Lepore, anche assessore alla cultura dopo le dimissioni della delegata Elena Di Gioia. Tanti generi dunque (14 quelli prosa presentati prima dell'estate che hanno già raccolto più di 1000 abbonati) che spaziano dalla musica e dal musical alla danza, da una rassegna di divulgazione alla commedia e al web, ma soprattutto due nuovi progetti: un primo dedicato alle nuove generazioni per svelare il dietro le quinte della macchina teatrale con Celebrazioni inVita, un progetto formativo dedicato alle studentesse e agli studenti della scuola primaria; un secondo, a partire dal 15 ottobre, col quale verrà reso pubblico sul sito del teatro "Celebrazioni 3D", il progetto che renderà l'esperienza di visita e fruizione teatrale inclusiva, accessibile e interattiva. Gli utenti avranno la possibilità di esplorare la sala, il foyer, il bistrot e il palcoscenico, scoprendo contenuti interattivi e approfondimenti tematici.

E dunque dal il 25 settembre ecco i concerti della band Haken, della cantautrice Malika Ayane, di Eric Waddell, Amedeo Minghi, di un omaggio a Morricone e uno ai Genesis. Per la danza arriveranno la compagnia Les Farfadais, Parsons Dance, RBR Dance Company, ed Evolution. Si rinnova poi la collaborazione con il Bologna Jazz Festival con il musicista etiope Mulatu Astatke, e con il Bologna Festival che con il Baby Bofe' proporrà Il lago dei cigni di Ciajkovskij. Tra i musical si segnala l'iconico Grease firmato dalla Compagnia della Rancia e Shrek. La rassegna Riflessi vedrà succedersi, fra gli altri, la criminologa Roberta Bruzzone, lo psicanalista Massimo Recalcati, il filosofo e psicanalista Umberto Galimberti, Marianna e Marco Morandi protagonisti di Benvenuti a casa Morandi, senza dimenticare la presenza di Rocco Siffredi. Amatissimo dal pubblico del Celebrazioni è Giuseppe Giacobazzi presente in più occasioni e per la fine dell'anno; arriveranno anche Paolo Ruffini ed Ezio Greggio che racconta la storia della tv italiana di ieri e oggi.

Programma completo su www.teatro celebrazioni.it.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA