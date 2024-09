La pizzica sbarca a Bologna con Eugenio Bennato in concerto

BOLOGNA, 13 SET - Dopo il successo della recente edizione della Notte della Taranta, la pizzica sbarca il 14 settembre al Sun Donato Festival di Bologna con un concerto di Eugenio Bennato, musicista tra i primi in Italia a occuparsi della rilettura e riproposta del patrimonio delle musiche tradizionali del Sud Italia. Cantautore e polistrumentista, Bennato ha sempre privilegiato la ricerca e l'innovazione, dando nuova linfa alle grandi tradizioni musicali del Sud con il movimento Taranta Power e portandole sui grandi palchi internazionali. Giunto a quasi cinquant'anni di attività, continua ad essere un punto di riferimento per la modernità dei suoni e l'attualità dei testi, che affrontano temi cruciali della contemporaneità come le migrazioni, il rispetto delle diversità, la solidarietà, i pericoli della globalizzazione e del capitalismo estremo.

A sette anni dall'ultimo disco solista, 'Da che Sud è Sud', e a quattro da 'Qualcuno sulla terra' con Le Voci del Sud, a luglio ha pubblicato 'Musica del mondo', nuovo singolo e video, title track e primo estratto del nuovo album in uscita in autunno: un brano che celebra l'umanità e la sua splendida diversità, mescolando elementi di musica popolare, folk ed etnica, arricchito dalla collaborazione con il Yar Mohammad Group, band proveniente dal Rajasthan, conosciuta nel 2023 durante i concerti realizzati in India per la Festa della Repubblica su invito dell'ambasciata italiana di New Delhi e del consolato generale di Bengaluru.

"Negli Anni Settanta - racconta Eugenio Bennato - mi inventai la Nuova Compagnia di Canto Popolare, una band che partiva dai modelli degli sconosciuti cantori del sud e cominciò a girare per il mondo. Poi vennero i briganti della storia meridionale, poi i migranti del Mediterraneo, poi Taranta Power, che segnò l'ingresso della musica etnica italiana nella World Music. Da sempre una musica delle minoranze, una musica che conta poco nel business della civiltà globale. 'Musica del mondo' è tutto questo. Sono pensieri, idee, ideali, trasformati in parole e musiche senza confini".

