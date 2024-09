'Il cinema giorno per giorno', 365 recensioni di film

Si intitola 'Il cinema raccontato giorno per giorno' il libro del giornalista Gian Pietro Zerbini che raccoglie 365 recensioni da lui scritte negli ultimi vent'anni sulle pagine del quotidiano la Nuova Ferrara. Zerbini ha creato una sorta di "calendario della settima arte" dove ogni giorno è abbinato ad un film.

"Non ho scelto esclusivamente pietre miliari e film rimasti nella storia del cinema perché - spiega - ho voluto dare un quadro generale di ciò che è uscito negli ultimi due decenni".

Nel corso della sua lunga carriera alla Nuova Ferrara, cominciata nel 1989 e terminata nel 2024, il giornalista non ha mai trascurato la sua passione per il cinema e tra un fatto di cronaca e l'altro ha sempre trovato il tempo per vedere film e scriverne. Il volume, pubblicato da Faust Edizioni, raccoglie lungometraggi di generi diversi (film d'animazione compresi), e si compone anche di dodici interventi scritti da altrettanti autori.

L'introduzione è di Cristiano Meoni, direttore della Nuova Ferrara, e la prefazione di Massimo Marchesiello, prefetto di Ferrara. Ogni recensione è accompagnata da una scheda tecnica con regista, cast, genere, durata, anno di uscita e Paese di produzione. "Descrivere un film - scrive Zerbini - è come raccontare un fatto di cronaca, è meglio vederlo anche più di una volta se necessario e non farsi condizionare. E, per dirla alla Carlo Mazzacurati, nello scrivere ci vuole sempre la giusta distanza".



