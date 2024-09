Bandecchi annuncia liste in Umbria, Liguria ed Emilia

"Presenteremo le liste di Alternativa popolare sia in Liguria che in Umbria e in Emilia Romagna. Io candidato capolista? Sarà una valutazione politica che faremo, se servirà ci sono, ma a me non interessa entrare in consiglio regionale": a dirlo è Stefano Bandecchi. "Io continuo a fare il sindaco di Terni dove la mentalità pratica, imprenditoriale che abbiamo portato, sta cambiando la città" ha aggiunto parlando con l'ANSA dopo l'accordo con il centrodestra.

"Ogni giorno cambia qualcosa - ha detto Bandecchi -, il Pil è cresciuto, finalmente abbiamo flussi turistici. Le mie idee si stanno rivelando vincenti e oggi Terni è anche al centro della politica nazionale, di una nazione che va rieducata nel senso più ampio del termine. Io ho una mentalità imprenditoriale, collaborativa e fattiva. A me non si può dire che per quattro mesi una cosa deve stare ferma, me ne sbatto, con me non si tarda. Si fa, punto".



