BOLOGNA, 13 SET - È stato ritrovato il corpo senza vita dell'anziano fungaiolo bolognese disperso da ieri in Appennino e per il quale erano state attivate ricerche, riprese anche stamattina. Del pensionato non si avevano notizie dalle 18.30 di ieri: era andato in cerca di funghi fra Madonna dell'Acero e il Cavone, nella zona del Rio Ri, sull'Appennino bolognese.

