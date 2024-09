Tiro a segno: Assoluti; titolo italiano per Weithaler e Spinella

A Bologna sono in corso gli Assoluti di tiro a segno, che oggi hanno avuto la visita di un'ospite d'eccezione, il tre volte oro olimpico Niccolò Campriani, attuale direttore del programma degli Sport dei Giochi olimpici di Los Angeles 2028. "Sono felice di essere tornato dove tutto è cominciato - le parole di Campriani -. È stata una lunga estate olimpica e paralimpica: da qui inizia la marcia di avvicinamento verso Los Angeles. Il movimento del tiro italiano ha aperto un nuovo ciclo: sono arrivate anche delle soddisfazioni con tre importantissime medaglie. La strada intrapresa è sicuramente quella giusta".

Intanto, in pedana sono stati assegnati due titoli: in quello della carabina tre posizioni maschile ha vinto l'altoatesino Simon Weithaler, che è riuscito nell'impresa di superare il poliziotto Riccardo Armiraglio al secondo shoot-off, prima di mettersi alle spalle anche ll'altro rappresentante delle Fiamme Oro Lorenzo Bacci con l'ultimo tiro, un prodigioso 10.9.

L'altoatesino ha concluso il contest con lo score totale di 451.9, secondo posto per Bacci a 450.8, terzo Armiraglio con 441.0. Nella pistola automatica, invece, è stato il finalista di Parigi '24 Massimo Spinella a imporsi con lo score di 29, lasciandosi alle spalle Andrea Morassut, secondo con 27 punti, e Mirco Pichetti, terzo con 21.

Nel settore paralimpico, ci sono stati i bis tricolori di Davide Franceschetti alla pistola e Gianluca Iacus alla carabina.



