Prosa, danza, musica, teatro al femminile al Duse di Bologna

BOLOGNA, 12 SET - Agli spettacoli di prosa già annunciati a inizio estate che hanno fatto registrare più di 1200 abbonati, il Teatro Duse di Bologna affianca una programmazione per la stagione 2024/25 fatta come di consueto di vari percorsi: dalla musica alla danza, dalle proposte per sociale a quelle di formazione, senza dimenticare il punto di vista delle donne presenti oltre che come interpreti anche come autrici.

"Sono più di 90 i titoli che andranno in scena - ha spiegato il direttore artistico Walter Mramor - che ci aiutano ad affinare lo sguardo sulla complessità del nostro presente". Un teatro, il Duse, che nei dodici anni della nuova gestione si è trasformato allargando il pubblico e le proposte: "da istituzione privata - ha detto il Sindaco di Bologna, Matteo Lepore - ha saputo farsi istituzione pubblica".

Si comincia il 25 settembre prossimo con un concerto sinfonico della Filarmonica Toscanini per il Festival Respighi che va ad affiancarsi all'ampia proposta musicale dell'Orchestra Senzaspine che culminerà con due recite della verdiana Traviata.

Sette sono invece i titoli dedicati alla danza da quella classica (Balletto Georgiano, Balletto nazionale di Atene, il ciajkovsijano Schiaccianoci) a quella moderna col Balletto di Roma e la MM Contemporary Dance Company. Per la musica leggera sono poi tanti gli omaggi: a Mina con Silvia Mezzanotte, a De André con Hotel Supramonte e Neri Marcorè, ai Queen e ai Beatles, a Baglioni, Dalla e tanti altri. Senza dimenticare il Bologna Jazz Festival a testimonianza della vasta rete di collaborazioni avviata in città.

E' un esperimento teatrale, invece, la serata evento, 'Svelarsi' (13/11), riservato a un pubblico di sole donne (cis, trans, non binary). Drammaturgia e regia sono di Silvia Gallerano che guiderà attrici e spettatrici in un momento collettivo di condivisione e riflessione senza vincoli e senza veli. Duseoltre ospiterà lo storico dell'arte Jacopo Veneziani con 'Parigi" (19 novembre); 'Imperfette' (9 dicembre) che vedrà dialogare la filosofa e saggista Maura Gancitano con la scienziata Antonella Viola; Aldo Cazzullo e Moni Ovadia sono, invece, i protagonisti de 'll romanzo della Bibbia' (16 gennaio); Michele Placido con 'Pirandello. Trilogia di un visionario' (13 febbraio) inedito collage teatrale che abbraccia tre delle opere più iconiche del Premio Nobel: 'Lettere a Marta', 'L'uomo dal fiore in bocca' e 'La carriola', per un viaggio che penetra nella complessità della psiche umana. Storie di donne vede in scena alcuni dei più apprezzati talenti femminili: Emanuela Grimalda, Carlotta Vagnoli, Caterina Guzzanti, Arianna Porcelli Safonov Gaia De Laurentiis.

