Marchesini fa festa e guarda ai prossimi cinquant'anni

BOLOGNA, 12 SET - Dal garage sui colli bolognesi all'installazione in piazza Maggiore. Marchesini group, una delle maggiori realtà emiliano-romagnole del packaging, festeggia i suoi primi cinquant'anni con una serie di iniziative. Il cuore delle celebrazioni sarà la piazza simbolo di Bologna, che da mercoledì 18 a domenica 22 settembre ospiterà una 'future box': un'installazione multimediale, che nella forma ricorda una confezione di prodotti farmaceutici, dedicata al futuro.

"Sarà un modo per coinvolgere non solo i collaboratori ma tutta la popolazione e il territorio sul loro pensiero e sulla loro idea di futuro, in modo tale da condividere la loro idea di futuro che, ricordiamoci, o lo facciamo assieme o non ci sarà", spiega il presidente e ad del gruppo Maurizio Marchesini.

All'interno ci saranno due astucciatrici: una della prima generazione, capace di produrre 50 astucci al minuto, e una delle più recenti, che ne produce 500. "È la prima volta che ci sono due macchine automatiche in piazza Maggiore. Siamo la Packaging Valley e nessuno ne aveva mai portata una - sottolinea Valentina Marchesini, direttrice marketing del gruppo - Dichiararemo anche tecnologicamente cosa ci aspettiamo che diventi il nostro mondo nei prossimi anni".

Nella future box troverà spazio un percorso che inizierà con un quiz individuale e terminerà con un gioco di squadra, finalizzato a costruire la città del domani.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA