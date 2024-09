In centro a Ferrara un nuovo supermercato a Palazzo del Raguseo

Ha aperto oggi in centro a Ferrara, in via Spadari, un nuovo punto vendita Coop. I lavori per realizzare il supermercato a piano terra di Palazzo del Raguseo ha richiesto a Coop Alleanza 3.0 un investimento di 2,3 milioni di euro.

Alla inaugurazione hanno partecipato Francesco Carità, assessore al Commercio e Attività produttive del Comune di Ferrara, il presidente e la direttrice generale di Coop Alleanza 3.0, Mario Cifiello e Milva Carletti, il direttore commerciale della Cooperativa, Franco Buluggiu, e, in rappresentanza dei soci Coop, la presidente del Consiglio di Zona della Cooperativa, Patrizia Luciani. Si tratta del quinto punto vendita di Coop Alleanza aperto a Ferrara e della seconda apertura nel centro della città che segue quella del supermercato di via Mazzini del 2018, che nel 2022 ha raddoppiato i propri spazi, Il nuovo negozio, che sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 20.30 e la domenica dalle 9.30 alle 20 ha una offerta rivolta a residenti, lavoratori del centro e turisti oon scaffalature refrigerate "multi fresh", che hanno una scelta di tramezzini e bevande, oltre a pasta fresca, piatti pronti e altre tipologie di food-to-go; incluse le insalate condite. A questi si aggiunge lo spazio di pane self e i banchi di salumi, latticini, carni e pescheria, con prodotti in confezioni da asporto e una attenzione particolare verso i produttori locali, anche nella cantinetta.



