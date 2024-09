Bologna Children's Book Fair, al via il Grand Tour 2024-2025

ROMA, 12 SET - Parte il 16 settembre il Bologna Grand Tour 2024-2025, con la partecipazione per la prima volta al Cartoon Forum di Tolosa e al Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême. Percorso itinerante autunnale, riconfermato per il quarto anno consecutivo, attraverso il quale Bologna Children's Book Fair (Bcbf) porta nel mondo una vetrina del meglio delle proprie iniziative. Il Grand Tour dopo Tolosa farà tappa a Francoforte, Shanghai, Guadalajara e Angoulême con un focus sui settori comics e audiovisivo. Bcbf, in programma dal 31 marzo al 3 aprile 2025, lavora da sempre per sostenere gli sviluppi e intercettare le tendenze del settore editoriale: a partire dall'edizione 2025 ci sarà il nuovo Games Business Centre (in collaborazione con Frankfurter Buchmesse), area di incontro tra editori e professionisti dell'industria del gaming.

Anche per questa edizione Bcbf sarà accompagnata nel suo tour da BolognaBookPlus (BbPlus), l'iniziativa rivolta all'editoria generalista realizzata in collaborazione con l'Associazione Italiana Editori, e da Bologna Licensing Trade Fair/Kids (Bltf/Kids), dedicata al rapporto tra il mondo dell'editoria e quello del licensing.

Organizzato grazie al sostegno e alla collaborazione di Ice-Agenzia e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Grand Tour 2024/2025 porterà al Cartoon Forum a Tolosa (dal 16 al 19 settembre), una delegazione di 7 editori italiani che prenderanno parte a incontri di business con operatori e produttori esteri del settore audiovisivo. A seguire, la Frankfurter Buchmesse (dal 16 al 20 ottobre), dove Bcbf prenderà parte anche al programma di Italia Paese Ospite d'Onore 2024 con diverse iniziative, tra le quali la mostra 'Matite giovani tra illustrazione e fumetto', dedicata ai giovani talenti dell'illustrazione italiana contemporanea allestita nel Padiglione Italia.

Ancora, la China Shanghai International Children's Book Fair (dal 15 al 17 novembre), di cui BolognaFiere è co-organizzatore, occasione annuale per affacciarsi su uno dei mercati editoriali più floridi al mondo e che assieme a Bcbf celebra quest'anno i 700 anni dalla morte di Marco Polo, per proseguire poi alla Feria Internacional del Libro de Guadalajara (dal 30 novembre all'8 dicembre), punto di riferimento per tutto il mondo editoriale latino-americano e ispanofono, e concludere infine al Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême (dal 29 gennaio al 2 febbraio 2025), tra le più prestigiose manifestazioni dedicate al fumetto al mondo, occasione per promuovere il Comics Corner, l'area business di Bcbf creata nel 2022 nel solco della costante crescita del comparto fumetti.

