Alluvione: Figliuolo, governo ha messo a disposizione tantissimo

BOLOGNA, 12 SET - Per la ricostruzione post alluvione in Romagna "il governo ha messo a disposizione tantissimo, 2,8 miliardi per la ricostruzione pubblica, 1,9 per quella privata. A breve avremo ordinanza del credito d'imposta: io sulla base di quello che devo gestire cerco di fare il meglio e cercando di dare un volto umano". Lo ha detto, intervenendo all'inaugurazione di una scuola a Solarolo (Ravenna), il commissario per la ricostruzione post-alluvione Francesco Paolo Figliuolo. "È sufficiente? - ha proseguito - è una prima cifra, non so che altre riflessioni si faranno".

