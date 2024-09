Quindici fotografi internazionali e 11 mostre al 'Si Fest'

Quindici fotografi internazionali, 11 mostre, tre personali dedicate a vincitori di premi, una residenza e due esposizioni realizzate dagli studenti delle scuole, ma anche letture portfolio, editoria specializzata e conversazioni. Per il terzo anno diretto da Alex Majoli, il 'Si Fest' di Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena), Festival fotografico alla 33/a edizione e tra i più longevi in Italia, che ha fatto dell'educazione dei giovani all'immagine fotografica il suo carattere distintivo, presenta un programma dedicato al concetto di 'atlante', direttamente ispirato all'enciclopedico atlante della memoria, 'Bilderatlas Mnemosyne', dello storico dell'arte e critico tedesco Aby Warburg (Amburgo, 1866-1929).

Dal 13 settembre e per i successivi due weekend del mese (21 e 22 settembre; 28 e 29 settembre) le classi e gli spazi comuni della Scuola primaria Dante Alighieri e dell'Istituto Comprensivo Giulio Cesare, insieme a quelli del Consorzio di Bonifica, la Vecchia Pescheria, il Monte di Pietà e la Fototeca "Marco Pesaresi", accoglieranno le mostre di fotografi italiani e internazionali, legate, come nelle ultime due edizioni, alle materie scolastiche studiate dai ragazzi nelle scuole.

Protagonisti dell'edizione 2024 sono Richard Billingham, Adam Broomberg & Oliver Chanarin, Abdulhamid Kircher, Stacy Kranitz, Billy H.C. Kwok, Francesco Lughezzani, Maurizio Montagna, Adam Rouhana, Roland Schneider, Lindokuhle Sobekwa, Marina Caneve, Ariya Karatas, Massimo Napoli, Tommaso Palmieri. Si Fest presenta, insieme alle esposizioni, un ampio programma di attività collaterali, con incontri, visite guidate, attività per bambini, spazi dedicati a editori, librerie, case editrici indipendenti specializzate e letture portfolio.



