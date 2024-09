Fotografia: Urban Press Award a scatti dell'alluvione in E-R

BOLOGNA, 11 SET - La Romagna e parte dell'Emilia sommersi in un mare di fango. Le foto, drammatiche, potenti, dell'alluvione che ha colpito la regione a maggio 2023 hanno vinto lo Urban Press Award. Del premio è stato insignito il progetto "Drowned Choice" di Max Cavallari, fotografo documentarista con sede a Bologna che tra le varie collaborazioni ha anche quella per l'agenzia ANSA e per Getty Images. Il suo lavoro, spiegano gli organizzatori del premio, "offre una sorprendente esplorazione delle devastanti inondazioni che hanno sferzato l'Emilia-Romagna nel maggio 2023, immortalando un paesaggio trasformato in città sommerse e vite sconvolte. La sua narrazione visiva - proseguono - non solo ritrae la devastazione immediata, ma richiama anche l'attenzione sui problemi più ampi del cambiamento climatico e della negligenza ambientale".

"Nel maggio 2023, la regione Emilia Romagna è stata colpita dall'inondazione più estesa che il nostro Paese abbia mai conosciuto. In pochi giorni, un'area di decine di chilometri quadrati si è trovata sommersa da metri di acqua - spiega Cavallari a proposito di Drowned Choice - Molti paesi si sono ritrovati con canali d'acqua al posto delle strade, laghi al posto delle piazze, piscine al posto di scantinati e garage. I danni sono ancora incalcolabili; dopo un anno si possono ancora vedere i segni che l'inondazione ha lasciato in quei territori.

Un intero paesaggio che è stato completamente cambiato nella sua struttura urbana e nei complessi sistemi sociali dei paesi in cui siamo abituati a vivere. I cambiamenti climatici e la trascuratezza del territorio sono stati i fattori principali che hanno permesso a questa tragedia di verificarsi, entrambi riconducibili esclusivamente a una causa: l'essere umano e la sua tracotanza di essere superiore all'ambiente che lo circonda, che lo porta a fare scelte sbagliate ogni volta".

Lo Urban Press Award è un riconoscimento fotografico internazionale, fra i principali progetti di dotART, associazione culturale di Trieste. Il progetto vincitore è stato scelto da una giuria specializzata e sarà pubblicato su alcune delle più prestigiose riviste di settore.

