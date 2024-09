RIMINI, 11 SET - Louis Dassilva resta in carcere. È stata confermata dal Tribunale del Riesame di Bologna l'ordinanza firmata dal Gip Vinicio Cantarini con la quale è stata disposta la detenzione cautelare in carcere per il trentaquattrenne senegalese, indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli, la settantottenne uccisa il 3 ottobre 2023 con 29 coltellate nel garage di casa a Rimini.

