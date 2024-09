Aeroporti: Bologna, ricavi a 76,5 milioni nel primo semestre

Si è chiuso con ricavi consolidati pari a 76,5 milioni, in crescita del 14,2% rispetto ai 66,9 registrati nello stesso periodo del 2023, il primo semestre per l'Aeroporto 'Marconi' di Bologna che ha archiviato un margine operativo lordo pari a 25,1 milioni, in rialzo del 33,8% sui 18,7 milioni dell'anno precedente e un utile netto di 10,8 milioni contro i 6,8 milioni del 30 giugno 2023, con un incremento del 58%.

Nella prima metà del 2024 lo scalo ha registrato complessivamente 5.045.265 passeggeri, in progresso del 10% rispetto al 2023 mentre sono stati 39.699 i movimenti (+8%) e 28.158 le tonnellate di merce trasportata (+8,7%). A luglio e agosto lo scalo emiliano ha superato il milione di passeggeri, rispettivamente 1.115.299 (+4,2%) e 1.119.370 (+5,6%). Agosto risulta essere il mese con il maggiore numero di passeggeri di tutta la storia dell'aeroporto. Nei primi otto mesi dell'anno i passeggeri complessivi sono stati 7.274.221, in aumento dell'8,4% sullo stesso periodo del 2023.



