Tennis: verso il tutto esaurito per Nazionale in Davis a Bologna

BOLOGNA, 10 SET - Si va verso il tutto esaurito alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, a Bologna, dove la Nazionale di Tennis, detentrice della prestigiosa 'Insalatiera' sarà impegnata nella fase a gironi della Coppa Davis contro Brasile, Belgio e Olanda: sono andati a ruba i biglietti per le gare in programma domani contro la squadra 'carioca', venerdì contro il Belgio e domenica contro gli 'oranje': secondo la Federazione Italiana Tennis e Padel i 'ticket' venduti sino a domenica per i sei giorni di gioco sono oltre 13.000 in crescita del 5% rispetto al 2023.

In particolare la richiesta di biglietti riguarda le partite che coinvolgeranno gli azzurri, mentre c'è ancora disponibilità per gli altri incontri. Ogni match prevede la disputa di due singolari e di un doppio, tutti al meglio dei due set su tre. La Coppa Davis - a seguito di un accordo firmato nel 2022 Federazione Italiana Tennis e Padel, International Tennis Federation, Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna - resterà sotto le Due Torri fino al 2026.

"Il movimento tennistico azzurro sta vivendo un momento d'oro, il migliore di sempre - osserva la presidente regionale facente funzione, Irene Priolo - Siamo i campioni in carica nella Coppa Davis e oggi il giocatore più forte al mondo è un italiano. Non avevo dubbi che la risposta di Bologna e dell'Emilia-Romagna sarebbe stata numerosa e calorosa".

Inserita nel Gruppo A con Olanda, Belgio e Brasile, l'Italia guidata da Filippo Volandri giocherà per qualificarsi per le finali della Davis che si terranno a Malaga. Per le sfide bolognesi sono stati convocati Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Andrea Vavassori e Simone Bolelli.



