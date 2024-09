Processo Amato: finiti i testimoni, il 18 parla la Procura

Si è conclusa la fase istruttoria del processo in corte d'Assise (presieduta dal giudice Pier Luigi Di Bari) a Bologna che vede come imputato il medico oftalmologo Giampaolo Amato, accusato dell'omicidio della moglie, Isabella Linsalata, e della suocera, Giulia Tateo, morte a distanza di 22 giorni nell'ottobre del 2021. Per l'accusa gli omicidi sarebbero avvenuti con un mix di farmaci, anestetico e benzodiazepine.

In mattinata il processo è ripreso dopo la pausa estiva e sono stati ascoltati gli ultimi testimoni chiamati dai difensori di Amato, gli avvocati Cesarina Mitaritonna e Gianluigi Lebro.

L'imputato ha poi rilasciato una breve dichiarazione spontanea per chiarire un aspetto che era stato trattato la scorsa udienza con una teste. Conclusa la fase istruttoria, il presidente della Corte d'Assise ha comunicato che dalla prossima udienza comincerà la discussione del processo.

La prima a prendere la parola sarà la procuratrice aggiunta Morena Plazzi, nella prossima udienza già fissata il 18 settembre. Poi il 25 settembre parleranno le parti civili e infine, il 1 ottobre, i legali di Giampaolo Amato. Il 16 ottobre invece ci saranno le repliche.



