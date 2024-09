Ferretti lancia 25 nuovi modelli entro il 2026

Sono 25 i nuovi modelli che Ferretti Group produrrà dal 2024 al 2026, tra cui sei nuovi lanci nel prossimo anno. E sono 21 le barche che il gruppo della nautica ha portato al Cannes Yachting Festival, che inaugura oggi e terminerà il 15 settembre, tra cui 6 première mondiali per i marchi Custom Line, Riva, Wally, Pershing e Ferretti Yachts.

La punta di diamante, spiega il Ceo di Ferretti Group, Alberto Galassi, è Custom Line Navetta 38, yacht su misura: "È un capolavoro di stile, eleganza, di design, di funzionalità, di tecnologia. È una nave straordinaria e ne abbiamo venduti 6 esemplari da maggio ad oggi". A bordo della barca presente a Cannes, anche capolavori dell'arte moderna tra cui opere di Mimmo Rotella, Mimmo Paldino e del fotografo Franco Vaccari.

Tra i nuovi modelli, anche il Pershing GTX80. Due i modelli Ferretti Yachts, l'Infynito 80, Ferretti Yachts 670, barche concepite per essere vissute dagli armatori e dai loro ospiti come una seconda casa. Tra le novità, spicca il nuovo modello di motoscafo Riva El-Iseo, primo motoscafo full electric del brand.

Debutti internazionali anche in casa Wally con il wallywhy100 e il wallypower50, capolavoro di velocità, flessibilità e praticità. E dopo i risultati "molto positivi" del primo trimestre, con ricavi netti pari a 611,0 milioni di euro (+ 7,7%), un ottimo Ebitda adjusted di 96,7 milioni, con un aumento del 15,9% rispetto al primo semestre del 2023, con un utile netto di 44,0 milioni di euro, in crescita del 7,6%, Ferretti continuerà ad "investire, puntando su ricerca e innovazione", assicura Galassi.



