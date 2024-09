Ferrari apre le porte alla mezza maratona, in memoria del Drake

In memoria del fondatore Enzo Ferrari, per la prima volta a Maranello il Cavallino Rampante apre le porte ad una manifestazione sportiva che, infatti, si svolgerà direttamente all'interno dei suoi storici spazi, solitamente inaccessibili: il viale centrale dello stabilimento di Maranello e la pista di Fiorano.

Accadrà il 30 marzo del prossimo anno, quando verrà disputata la mezza maratona d'Italia 'Memorial Enzo Ferrari'. La presentazione dell'evento si è svolta questa mattina proprio nel circuito di Fiorano, alla presenza dei vertici di Ferrari, c'era anche il vice presidente Piero Ferrari oltre all'ad Benedetto Vigna e ai rappresentati degli enti locali che hanno patrocinato la mezza maratona, la Regione ed i Comuni di Modena, Maranello, Fiorano e Formigine.

'Run the race track', slogan che sottolinea il connubio tra la corsa automobilistica e quella podistica racchiuso nell'evento, si concretizzerà con una gara che prenderà il via dal Museo Ferrari di Maranello, attraverserà i viali dello stabilimento ed il circuito di Fiorano per proseguire a Formigine e concludersi in piazza Roma a Modena. Oltre alla più tradizionale distanza dei 21,0975 chilometri, per chi è allenato, si terranno lo stesso giorno anche corse podistiche su circuiti da cinque e dieci chilometri. Un evento con il quale Ferrari, che è hosting partner, vuole "celebrare e ricordare il nostro fondatore - spiega l'amministratore delegato Benedetto Vigna - e rafforzare il legame col territorio. Ferrari significa essenzialmente comunità. Marzo per noi è un mese speciale, lo è stato e lo sarà sempre: 77 anni fa proprio in quel mese usciva dall'ingresso storico la prima auto. Con questa mezza maratona - aggiunge Vigna - percorreremo poi il percorso che Enzo Ferrari faceva ogni giorno per venire qui al lavoro. Sarà anche un modo per dire grazie ai comuni che attraverseremo, da sempre vicini a Ferrari". La mezza maratona 'Memorial Enzo Ferrari' è organizzata da Master Group Sport e per l'evento è stato creato anche un logo che combina aspetti iconici di una corsa automobilistica con quelli tipici della maratona.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA