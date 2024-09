Feralpi Group firmano contratto con Enfinity per energia green

Enfinity Global, società che opera nel settore delle energie rinnovabili, e Feralpi Group, uno dei maggiori produttori europei di acciaio, hanno firmato un contratto di acquisto di energia solare in Italia per la fornitura di 23 Gwh all'anno.

In base ai termini del contratto, Feralpi riceverà energia pulita da una centrale solare da 15,5 Mw di proprietà di Enfinity e situata in Emilia Romagna, in provincia di Ferrara.

L'impianto è già in fase di realizzazione e l'avvio è previsto entro la fine del 2025.

L'energia oggetto del contratto sarà fornita ai siti industriali di Feralpi nel Nord Italia, favorendo l'eliminazione da parte dell'azienda di 8.625 tonnellate di emissioni di anidride carbonica (CO2) ogni anno, equivalente alle emissioni di 6.750 automobili in Italia all'anno. L'energia green fornita da Enfinity sosterrà la transizione energetica di Feralpi.

"Siamo orgogliosi di supportare Feralpi nel suo impegno per la sostenibilità, fornendo all'azienda energia affidabile e pulita. Ci auguriamo di espandere la nostra partnership con ulteriori accordi in futuro", afferma Alice Cajani di Enfinity Global.

"La siderurgia è un settore energivoro e proprio per questo l'energia rappresenta una leva imprescindibile su cui agire per accelerare il nostro percorso di decarbonizzazione", sostiene Giovanni Pasini, consigliere delegato di Feralpi Group. "Stiamo elettrificando i nostri processi industriali, ove possibile, per eliminare le fonti fossili e in questa evoluzione tecnologica l'utilizzo delle fonti rinnovabili è un driver fondamentale della transizione".



