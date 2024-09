Alle Serre dei Giardini Margherita apre Serra Madre

A Bologna apre serra madre, nuovo centro di produzione culturale ideato da Kilowatt, la cooperativa che ha rigenerato e da dieci anni gestisce Le Serre dei Giardini Margherita. Il nuovo spazio, dal 12 al 29 settembre, è pensato per promuovere un'immaginazione ecologica attraverso il dialogo tra arte e scienza. Momento simbolico della prima giornata è l'opening speech di Tim Ingold, professore di Antropologia Sociale presso l'Università di Aberdeen che ha rivoluzionato il ruolo dell'antropologia sottolineando il potere dell'immaginazione.

"Il programma delle tre settimane di opening - dichiara la direttrice artistica di serra madre Nicoletta Tranquillo - è pensato come un invito a entrare e a osservare, amplificato anche dalla trasparenza della serra. Un tempo in cui mettersi in gioco e in discussione, perché crediamo che solo attraverso un'esperienza incarnata e condivisa sia possibile davvero scardinare i bias, gli automatismi e i pensieri veloci, per riscoprirci parte di una realtà interconnessa e molteplice, di un pluriverso." Il progetto di rigenerazione dei 650 metri quadrati della serra ha visto un investimento di oltre due milioni sostenuto da Kilowatt e cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna, con il sostegno di diversi sponsor privati. Lo spazio ospiterà anche un servizio educativo 0-6 con un approccio pedagogico ispirato all'outdoor education. Alla presentazione del centro hanno preso parte anche l'assessore al lavoro della Regione Emilia-Romagna Vincenzo Colla e il sindaco di Bologna Matteo Lepore.



