Uccisa 18 anni fa, nuova perizia sposta l'orario della morte

Una nuova perizia medico legale, 18 anni dopo l'omicidio, sposta in avanti di circa otto ore l'orario della morte di Vitalina Balani, anziana trovata senza vita nel proprio appartamento di Bologna il 15 luglio 2006 e per cui nel 2010 è stato condannato all'ergastolo, il commercialista Andrea Rossi, in via definitiva. La novità potrebbe consentire all'imputato di dimostrare che aveva un alibi.

A concludere per un differente arco temporale del decesso è l'elaborato firmato dall'anatomopatologo Mauro Bacci e disposto, come chiesto dalla difesa Rossi (avvocato Gabriele Bordoni) nell'ambito del processo di revisione davanti alla Corte di appello di Perugia. Rossi si è sempre proclamato innocente: il 24 settembre la Corte ascolterà il perito e il consulente della difesa, poi il nuovo giudizio potrebbe concludersi.

Per il perito Bacci il più attendibile range temporale per la morte di Balani è quello compreso tra le 22 del 14 luglio e le 5 del 15. Dalle sentenze invece il decesso era stato collocato tra le 13.30 e le 14 del 14 luglio. Il nuovo intervallo deriva dall'analisi delle foto delle macchie ipostatiche, cioè dei ristagni di sangue sul corpo della vittima, trovata cadavere nella tarda mattinata del 15. Inizialmente il decesso fu valutato come una morte naturale, poi l'autopsia fece propendere per uno strangolamento. La nuova perizia conferma l'asfissia acuta meccanica violenta come causa della morte, con azione combinata di strozzamento o strangolamento, provocato con laccio o mezzo rigido.

Secondo l'avvocato Bordoni c'è un margine di elasticità che potrebbe collocare l'orario del decesso tra le 20 e le 22, anche tenuto conto del fatto che dalle 21 la vittima non rispose a diverse telefonate. Per quel periodo di tempo Rossi, ha spiegato Bordoni, ha un alibi perché era prima in ufficio, con clienti e collaboratori e poi dalle 20.28 alle 23.57 risulta 'loggato' al computer, con cui cancellò i file sulla posizione economica della cliente. Un fatto che nel processo fu utilizzato come prova contro di lui e che ora potrebbe risultare invece a suo favore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA