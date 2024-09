Traffico droga dalla Colombia, chieste pene per oltre 300 anni

Richieste di condanne per oltre 300 anni a Bologna nel procedimento della Dda, pm Roberto Ceroni, a carico di 35 persone davanti al Gup del Tribunale Andrea Salvatore Romito. Il processo si svolge con la formula del rito abbreviato. Gli imputati sono accusati a vario titolo di narcotraffico, riciclaggio, intestazione fittizia di beni, sequestro di persona a scopo di estorsione ed armi, con l'aggravante mafiosa.

Il procedimento trae origine dall'operazione 'Aspromonte emiliano' del maggio 2023, condotta dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Bologna, che portò il Gip del tribunale di Bologna, Alberto Gamberini, ad eseguire 41 misure cautelari. Durante l'operazione furono effettuati sequestri preventivi, finalizzati alla confisca, per un valore di oltre 50 milioni di euro.

L'indagine, durata due anni, fece emergere l'esistenza di un sodalizio criminale composto da persone appartenenti o contigue alla 'ndrangheta reggina e crotonese. Secondo le ricostruzioni, i soggetti operanti in Italia avevano un contatto diretto con i cartelli della droga colombiani, tra cui il 'cartello del golfo', ai quali, per la cessione della droga, destinavano denaro in contante che veniva fornito da criminali cinesi.

Questi, infine, ricevevano i soldi in dei conti correnti in Cina e a Hong Kong con una guadagno del 6% sul prestito concesso. Il traffico riguardava principalmente la cocaina, ma anche l'hashish e la marijuana.

Per la Procura "vertice indiscusso del gruppo" era Giuseppe Romeo, considerato un "soggetto di rilevantissimo spessore criminale" per il quale sono stati chiesti 30 anni di carcere, ridotti a 20 per via dell'abbreviato. Il processo proseguirà con le conclusioni delle difese e la sentenza è prevista ad ottobre.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA