'Superfici d'Autore' a Faenza con un omaggio a Gio Ponti

FAENZA, 09 SET - La mostra 'Superfici d'Autore' torna dal 14 settembre al 6 ottobre al Mic-Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, con un omaggio a Gio Ponti, in corrispondenza con due delle più importanti fiere dedicate alla ceramica in Italia, Cersaie a Bologna e Tecna a Rimini. Saranno presentati i lavori di cinque importanti aziende ceramiche (Bardelli, Francesco De Maio, Lea, Marazzi, Mutina) che propongono superfici disegnate da designer di importanza internazionale. L'edizione di quest'anno si sviluppa come un'appendice della mostra 'Gio Ponti. Ceramiche 1922-1967', in corso al Mic fino al 13 ottobre, e presenta alcune superfici disegnate dallo stesso Gio Ponti insieme a lavori idealmente influenzati dall'eredità del grande architetto italiano.

Ceramica Bardelli riscopre dal proprio archivio una serie di progetti disegnati proprio da Gio Ponti negli anni Venti e Cinquanta, mentre la Ceramica Francesco De Maio espone tre sue esclusive collezioni, Blu Ponti, Puntini e Carpet, testimoniando l'eccellenza e l'innovazione nel settore della ceramica decorata a mano. Lea Ceramiche mette in mostra la ricerca innovativa di Pigmenti e delle capsule Segni su Pigmenti. Marazzi riscopre 'Triennale, design Gio Ponti-Alberto Rosselli': nel 1960 Marazzi affida allo studio Ponti Fornaroli Rosselli la progettazione di una nuova piastrella in ceramica e Gio Ponti, con il contributo di Alberto Rosselli, concepisce un pezzo di design che non ha nulla a che vedere con la tradizionale piastrella quadrata o rettangolare: somiglia al tassello di un puzzle per bambini e diventa subito un'icona del design italiano, ancora oggi in produzione. Infine Mutina presenta le nuove collezioni Adagio e Osso & Bottone, firmate dal francese Ronan Bouroullec e viste in anteprima alla Milano Design Week 2024.

