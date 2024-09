Sciopero dei trasporti, a Bologna adesione al 75%

BOLOGNA, 09 SET - È intorno al 75% l'adesione dei lavoratori Tper, società del trasporto pubblico di Bologna e Ferrara, allo sciopero nazionale dei trasporti. Il dato è relativo alla sola Bologna dove, soprattutto questa mattina, ci sono stati notevoli disagi per i cittadini considerando le corse non garantite dei bus e i numerosi cantieri che in questi mesi modificano la viabilità cittadina. La mobilitazione per Tper è iniziata alle 8.30 e prosegue fino alle 16.30. Lo sciopero riguarda anche il personale dedicato al servizio 'Marconi Express', la monorotaia che collega la stazione e l'aeroporto, nella stessa fascia oraria.

