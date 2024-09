Treno Pianoro-Bologna-Casalecchio-Porretta a regime dal 19/9

Sarà completamente a regime dal 19 settembre la prima linea passante del Servizio ferroviario metropolitano di Bologna, la Sfm1 Pianoro-Bologna-Casalecchio-Porretta che parzialmente è già in funzione da alcuni mesi. Positivo il primo bilancio fatto, in viaggio sulla linea, dal sindaco di Bologna Matteo Lepore e dall'assessore regionale ai Trasporti Andrea Corsini insieme alla consigliera delegata alla Mobilità della Città Metropolitana, Simona Larghetti, e all'amministratore delegato di Trenitalia Tper, Alessandro Tullio. Solo nel mese di luglio sono stati 270mila i passeggeri sull'intera tratta, un aumento del 15% rispetto all'anno scorso.

L'incremento maggiore è stato registrato nella tratta metropolitana, ma complessivamente l'aumento dei passeggeri ha interessato l'intera linea. Inoltre, la puntualità dei treni nei mesi di giugno e luglio è nella norma: non ha risentito dei cantieri aperti attestandosi su una forbice compresa tra il 95% e il 96%, pressoché identica allo stesso periodo dello scorso anno. A partire dal 19 settembre la linea entrerà a pieno regime con un'offerta potenziata di 4 treni all'ora. Con un leggero ritardo sull'avvio del servizio completo - previsto inizialmente l'8 settembre - dovuto all'applicazione dell'ordinanza per il caldo estremo adottata dalla Regione a fine luglio scorso e in vigore fino al 31 agosto per proteggere i lavoratori dei cantieri edili nelle ore climaticamente a rischio alto.

"Siamo convinti che il potenziamento del trasporto pubblico locale sia fondamentale per le città del futuro, per la loro attrattività anche turistica e il lavoro - hanno affermato Lepore e Corsini - La crescita sostenibile passa anche da qui, così come il benessere della comunità e la reputazione, anche internazionale, delle nostre città".



