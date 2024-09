Il Comunale di Ferrara in tournée in Germania e Corea del Sud

La produzione dell'Orlando Furioso di Antonio Vivaldi, che ha debuttato lo scorso mese di aprile al Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara, sarà in scena domani 10 settembre (replica l'11) al teatro dell'opera dei Margravi di Bayreuth in Germania, un edificio barocco del XVIII secolo inserito nella lista dei patrimoni dell'umanità Unesco. Si tratta della prima volta all'estero per lo spettacolo ferrarese prima della trasferta, l'11 e 12 ottobre, al Daegu International Opera Festival, in Corea del Sud.

Coprodotto dai tre enti assieme al Teatro Comunale di Modena, l'Orlando furioso nelle prime rappresentazioni ferraresi era stato registrato e condiviso in tutto il mondo grazie al portale Opera Streaming, che rende accessibile la visione gratuita su Youtube delle opere prodotte in Emilia-Romagna aderenti al progetto. Al lavoro in questi giorni nel teatro tedesco c'è una delegazione di una ventina tra tecnici e amministrativi del Teatro Abbado e staff della produzione coinvolti per l'allestimento dell'opera.

"Ferrara e il suo teatro sono sempre più internazionali grazie all'adesione a realtà riconosciute a livello mondiale nel campo della lirica. Ringrazio per questo la dirigenza del Teatro Comunale e tutto lo staff tecnico e amministrativo per aver reso possibile questa rilevante occasione per Ferrara, che è tornata a dialogare e a collaborare con le più importanti istituzioni italiane, europee e internazionali del mondo dello spettacolo e dell'arte", afferma il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri.

"Le due tappe di Bayreuth dell'Orlando Furioso segnano il raggiungimento di un traguardo importante per il Teatro Comunale: una nostra produzione approda al festival di opera barocca più famoso al mondo, nella città di natale di Wagner dove peraltro è nato il golfo mistico. Si tratta dunque di una città fondamentale nella storia della musica occidentale", aggiunge il direttore artistico del Comunale ferrarese, Marcello Corvino.

In scena a Bayreuth ci saranno Yuriy Mynenko (Orlando), Giuseppina Bridelli (Alcina), Arianna Venditelli (Angelica), Sonja Runje (Bradamante), Tim Mead (Ruggiero), Ray Chenez (Medoro) e José Coca Loza (Astolfo). L'orchestra il Pomo d'Oro sarà diretta da Francesco Corti.



