Danza e arti performative al secondo Parma Moving Festival

PARMA, 09 SET - 'Solo cose belle' è il tema della seconda edizione di Parma Moving Festival, festival di danza e arti performative negli spazi pubblici della città promosso da Europa Teatri, in programma dal 16 al 20 settembre con la direzione artistica di Daniele Albanese. Spettacoli, creazioni site specific, talk compongono il programma del Festival, il cui punto nodale e identitario - è stato spiegato nella conferenza stampa di presentazione - è quello di avvicinare il pubblico ai linguaggi della danza, proponendo artisti del panorama italiano tra i più interessanti per la loro raffinata ricerca. Gli spettacoli saranno disseminati in piazze e luoghi all'aperto, così come negli spazi del Museo Cinese e del Teatro Europa.

Anteprima del Festival, martedì 10 settembre, sarà la prova aperta di 'Appunti per il sole' a cura di Daniele Albanese, con Fabio Pronestì e Diego Spiga.

Ad inaugurare il Festival sarà la Compagnia Parini Secondo x Bienoise, che presenterà la nuova creazione Hit Out, in cui il salto della corda viene utilizzato come elemento percussivo per manifestare i ritmi incarnati. In cartellone anche Pietro Pireddu, Lucia Palladino, Dehors/Audela, i danz-autori Riccardo De Simone, Chiara Montalbani, Manfredi Perego e Danilo Smedile, Collettivo Giulio e Jari, Michele Di Stefano. Ed ancora, già ospiti della prima edizione, il filosofo Maurizio Zanardi e Alessandro Pontremoli, professore ordinario di Discipline dello Spettacolo all'Università di Torino, a partire dai loro rispettivi e differenti ambiti di ricerca attorno alla danza saranno i protagonisti giovedì 19 settembre del talk 'La danza e il potere'.

