Zuppi ricorda padre Marella, 'la carità non invecchia mai'

"La carità non invecchia mai e non fa invecchiare chi la fa. Padre Marella continua a dirci tante cose attuali e vere, continua a svegliarci e a metterci fretta perché c'è urgenza di carità Continua a darci delle priorità, a fare come ha fatto lui: l'accoglienza, il dare una casa e un futuro. A tanti oggi manca una casa, tanti sono respinti. Tante domande dei poveri non trovano una risposta". Il Cardinale Matteo Maria Zuppi è stato ospite a San Lazzaro di Savena (Bologna) dell'Opera di Padre Marella, nel 55/o anniversario della morte del Beato, noto come "la coscienza di Bologna", a 100 anni dall'arrivo di padre Olinto Marella in città.

Il Cardinale nell'omelia ha ricordato padre Marella e il suo successore, padre Gabriele Digani, davanti a una grande folla di amici dell'Opera, tra gli altri al presidente Marco Mastacchi che ha ricordato come "questo sia un momento di riflessione per ricordare a tutti noi i valori che il padre ci ha lasciato e le emergenze del momento: penso alla casa e ai minori non accompagnati".

Tra i tanti ospiti la Presidente della Regione Emilia-Romagna, Irene Priolo, che ha sottolineato l'importanza del messaggio di carità e di inclusione dei più fragili del Beato.



