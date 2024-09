Travolto e ucciso un anziano ciclista nel Ferrarese

E' ancora tragico il bilancio della strada in Emilia-Romagna dove ieri ci sono stati un morto e un ferito in gravissime condizioni.

Un uomo di 87 anni è stato travolto e ucciso mentre con la sua bicicletta pedalava a Pontelagoscuro (Ferarra), quando è stato centrato in pieno da una Mercedes guidata da una donna.

E' invece ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Maggiore di Bologna, dove è stato trasportato in elicottero, un ragazzo di 17 anni che, poco prima delle 13, si è scontrato con la sua moto con un'auto. Illesa la ragazza che viaggiava insieme a lui.



