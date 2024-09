L'allerta meteo arancione che riguardava solo l'area emiliana, dalle 12 è stata estesa a tutta l'Emilia-Romagna, in vista dei temporali previsti per il pomeriggio.

Per domani, invece, l'allerta arancione sarà solo per il settore orientale della Regione, ovvero le province di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena. L'attenzione resta massima anche per i livelli idrometrici dei fiumi e le frane in collina e in montagna.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA