MotoGp: Misano; gioia Marquez 'la pioggia mi ha aiutato'

"Per me la cosa più importante è stata la velocità dopo la pioggia. Quella pioggia mi ha dato sicuramente l'opportunità di andare in testa alla gara, e quando mi sono trovato in testa mi sono detto: 'Ora cercherò di trovare lo stesso passo che avevo in prova'". Subito dopo aver vinto a Misano Marc Marquez ricorda Fausto Gresini, il fondatore del suo team morto a causa del Covid. "Riguardo al resto le emozioni sono state fortissime. Quando ho tagliato il traguardo ero felicissimo, ma oggi - sottolinea Marquez - forse qualcuno dal cielo, forse Fausto Gresini, ha detto: 'Facciamo cadere qualche goccia'. Questo mi ha aiutato a vincere questa gara, per cui questa vittoria è per la famiglia Gresini".



