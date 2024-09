Delegazione di deputati del Pd in visita a Casa Cervi

Una delegazione di una quarantina di deputati del Partito Democratico ha visitato Casa Cervi, la casa-museo che ricorda i sette fratelli simbolo della Resistenza.

La presidente Albertina Soliani e il coordinatore culturale dell'Istituto Mirco Zanoni hanno guidato i deputati nel nuovo percorso museale che ripercorre la vicenda dei sette fratelli Cervi e della loro gamiglia, e all'interno delle biblioteche e degli archivi dell'Istituto, illustrando le varie iniziative in corso. La visita è stata organizzata in occasione della Festa Nazionale dell'Unità in programma a Reggio Emilia.

"Ciò che fate quotidianamente per conservare la memoria è fondamentale - ha detto la capogruppo Pd alla Camera Chiara Braga - così come il vostro impegno nell'utilizzare linguaggi innovativi, per trasmetterla alle nuove generazioni. Questo è molto importante oggi, perché la nostra storia non deve essere mai dimenticata. I valori di Casa Cervi sono condivisi da tutti noi e credo che non avremmo potuto ricordare nel modo migliore, con questa visita, la data dell'8 settembre, giorno dell'armistizio. Grazie di cuore per il lavoro che fate".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA