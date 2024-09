Psiche allo specchio alla Galleria Bper Banca di Modena

La Galleria Bper Banca presenta negli spazi della propria pinacoteca, a Modena, il progetto espositivo 'Psiche allo specchio. Omnia vincit amor', a cura di Daniela Ferrari. La mostra, visitabile dal 13 settembre al 9 febbraio, apre al pubblico in occasione di festivalfilosofia, di cui Bper Banca è main sponsor, e sviluppa un percorso esplorativo intorno al tema Psiche, scelto per questa 24/a edizione.

'Psiche allo specchio. Omnia vincit amor' si propone come una serie di speculazioni sulla natura dei sentimenti attraverso lo specchio del mito, a dimostrazione di come la narrazione antica abbia indagato l'intero spettro delle emozioni umane. La mostra attinge dall'ampia corporate collection di Bper Banca, ricca di opere dedicate a questo tema, presentando i dipinti di Francesco Albani e bottega, Sisto Badalocchi, Jean Boulanger, Lorenzo De Ferrari, Hendrik Frans van Lint, Lorenzo Pasinelli, Giovanni Battista Paggi, Guido Reni. Il percorso espositivo include inoltre prestiti prestigiosi di dipinti, sculture e incisioni firmate da autori come Max Klinger, François Pascal Simon Gérard e Federico Zandomeneghi, ma anche opere d'arte contemporanea realizzate da Andrea Facco, Omar Galliani e Andrea Mastrovito.

Per la prima volta, inoltre, la Galleria Bper Banca presenta incisioni realizzate con la tecnica P.I.A.F. (Minolta), prodotte in collaborazione con l'Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza di Bologna. Le due opere, pensate appositamente per i visitatori ipovedenti, riproducono 'Amore dormiente' di Guido Reni e 'Amore e Psiche' di François Pascal Simon Gérard.

Con oltre diecimila opere inventariate, tra dipinti, sculture e oggetti, dall'antico al contemporaneo, di cui 2.500 di elevato valore storico-artistico, la corporate collection di Bper Banca rappresenta una delle più rilevanti raccolte d'arte private in Italia, frutto di un percorso di selezione, dagli anni Cinquanta a oggi, da collezioni di istituti di credito territoriali via via incorporati dal Gruppo Bper.



