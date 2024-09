De Pascale: M5S? in E-R fiducia e progetto condiviso

Il candidato di centrosinistra, Michele de Pascale, è fiducioso riguardo alla tenuta della sua colazione, che include anche il M5S. "Per fare una coalizione serve fiducia e rispetto reciproco e un progetto condiviso.

Questi due elementi in Emilia-Romagna ci sono e non va dimenticato che questa coalizione è fatta anche da 60 soggetti civici i più diversi che sto incontrando e il lavoro sta andando molto bene. E poi c'è un progetto che stiamo scrivendo e mettendo a punto", dice de Pascale presentando la sua campagna a Bi-Rex a Bologna.

De Pascale minimizza anche le contestazioni da parte di alcuni sostenitori del M5S di ieri sera alla Festa dell'Unità nazionale. "Ci sono state 2 o 3 persone che in maniera un po' colorita ed esagerata hanno anche impedito alla giornalista di fare domande - dice - in realtà il 99% delle cose dette dal palco sono state applaudite da tutta la platea, composta da sostenitori del M5S e del Pd. Poi è legittimo che ci siano delle divergenze".

Quanto agli equilibri tra forze di centrosinistra a livello nazionale, de Pascale sottolinea come fiducia e programma condiviso al momento "non ci siano. È assolutamente legittimo dire, dopo che ci sono stati scontri importanti, come si fa a stare insieme?". Il sindaco di Ravenna, quindi, si dice "solidale con l'azione del Pd che ha il dovere di cercare di costruire una coalizione più ampia possibile", anche se evidenzia il rischio di "fare come questo governo, che vince le elezioni e poi deve tenere insieme Tajani e Vannacci e si fa fatica. Adesso il problema sembra Sangiuliano - conclude - ma lo sono Tajani e Vannacci".



