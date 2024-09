Su Lepida Tv i progetti contro gli eventi climatici estremi

Un supercomputer che porta il nome, Margherita, della grande astrofisica italiana Margherita Hack, per rendere sempre più precise le previsioni meteo grazie al supercalcolo e ai big data e poter prevenire e intervenire tempestivamente a fronte di fenomeni climatici estremi. E poi un'azienda che ha realizzato un complesso sistema di monitoraggio continuo dei corsi d'acqua regionali.

Sono i due progetti raccontati nella nuova puntata di Hello World, il format realizzato per Lepida TV e prodotto dalla società Fase 3, a cura dell'Agenzia regionale di informazione e comunicazione della Regione Emilia-Romagna, in onda ogni mese sul palinsesto live di LepidaTv ( www.lepida.tv) e su Smart Tv al canale 80 del digitale terrestre. La nuova puntata, messa in onda oggi alle 13.30, resterà disponibile sul palinsesto on demand al sito: www.lepida.tv.

Protagonisti del nuovo episodio sono l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e l'azienda Cae di San Lazzaro, che si occupa di controllare costantemente, per conto del sistema regionale, la portata d'acqua dei fiumi dell'Emilia-Romagna.



