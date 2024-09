Senzatetto aggredito con l'acido nel Parmense

Un uomo di 55 anni, senza fissa dimora, è stato aggredito con l'acido a Sorbolo, nel Parmense, per una rapina di 30 euro. Ne dà notizia la Gazzetta di Parma.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, tre giovani si sono avvicinati all'uomo, di origine polacca, per rubargli dei soldi.

Prima gli hanno strappato con violenza trenta euro. Soccorso da un passante e da un negoziante, è stato ricoverato all'ospedale di Parma con ustioni al volto riconducibili a un aggressione con l'acido.

I carabinieri stanno indagando per risalire all'identità degli aggressori, anche con l'aiuto delle numerose telecamere di sorveglianza presenti in zona.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA