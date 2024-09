Premio Virginia Reiter a migliore attrice teatrale under 35

Chiara Ferrara, romana, 26 anni, tra i protagonisti della sesta stagione della serie televisiva Skam Italia; Sara Mafodda, messinese, 27 anni, tra le interpreti di Gloria! di Margherita Vicario; Arianna Pozzoli, romana, 32 anni, che nella scorsa stagione ha recitato in Diari d'amore, prima regia teatrale di Nanni Moretti, spettacolo coprodotto da Ert, e anche nel suo film Il sol dell'avvenire. Sono le tre finaliste della 19/a edizione del Premio Virginia Reiter, dedicato alla migliore attrice under 35 del panorama teatrale nazionale, ricordando l'artista modenese (1862-1937) dell'inizio del Novecento, musa di grandi autori e prima capocomica italiana. Nato per volontà della famiglia d'origine, il Premio mette a fuoco il "mestiere dell'attrice" valorizzando il talento espresso dalle nuove generazioni di artiste teatrali. L'evento è in programma al Teatro delle Passioni di Modena il 16 settembre: previsti anche un premio alla carriera e un premio, intitolato a Giuseppe Bertolucci, all'attrice europea under 35 che si sia distinta sia in ambito teatrale che cinematografico.

Il Premio alla carriera 2024 - assegnato a grandi interpreti del teatro italiano che hanno valorizzato, promosso e rinnovato la tradizione teatrale - va quest'anno all'attrice e cantante milanese Laura Marinoni, "per la sua personalità poliedrica, indiscussa protagonista dei palcoscenici italiani, costante nel suo impegno per la drammaturgia contemporanea e nel dibattito culturale nazionale". Vincitrice del premio all'attrice europea under 35 è Grace Serì, attrice e regista francese "che ha dato prova di spiccata personalità artistica, figura nascente del teatro francese che porta avanti un discorso preciso riferito alla sua generazione che non passa per la ricerca del divismo".

La cerimonia di premiazione sarà anticipata, domenica 15 settembre, sempre al Teatro delle Passioni, da una 'Serata degli inediti' nella quale le attrici Federica Rosellini, Giulia Trivero e Veronica Stecchetti interpretano loro testi inediti.

Il Premio è organizzato dall'Associazione Virginia Reiter, in collaborazione con Emilia Romagna Teatro Ert/Teatro Nazionale e con il Comune di Modena, con il patrocinio dell'Ambasciata di Francia.



