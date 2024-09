Letizia Moratti dà una nuova sede a Forza Italia Giovani

Forza Italia Giovani avrà una sua sede nazionale a Milano. La parlamentare europea Letizia Moratti ha infatti destinato in comodato d'uso ai giovani azzurri la sua sede elettorale di via Mecenate annunciandolo alla convention dei Giovani di FI a Bellaria-Igea Marina.

Con lei sul palco il segretario nazionale Antonio Tajani, il vicesegretario con delega ai giovani Stefano Benigni e il capogruppo in Senato Maurizio Gasparri.

"Di fronte a questa splendida cornice di 1500 giovani entusiasti che partecipano alla convention organizzata da Azzurra Libertà - ha detto Moratti - ho il piacere di annunciare che ho destinato in comodato d'uso la mia sede elettorale di Milano a sede nazionale dei Giovani di Forza Italia".



