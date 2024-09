In E-R si muore meno di tumore, oltre 30 mila nuovi casi anno

In Emilia-Romagna la percentuale di sopravvivenza dei malati oncologici a cinque anni dall'insorgenza della patologia è maggiore rispetto a quella nazionale e i tassi totali di incidenza da cancro sono in riduzione sia per gli uomini sia per le donne nella globalità dei tumori. Fatta eccezione per pancreas e melanoma cutaneo in entrambi i sessi, polmone e linfoma di Hodgkin nelle donne, tumore al testicolo nei ragazzi. E' il quadro che emerge dai dati del Registro regionale tumori per il periodo 2016-2020, presentato dall'assessore alle Politiche per la Salute, Raffaele Donini, e dal direttore del Registro tumori, Fabio Falcini, a un anno dalla messa on line del portale.

In Regione i malati oncologici hanno una percentuale di sopravvivenza del 65% negli uomini contro il 54% a livello nazionale e del 69% nelle donne contro il 63% nel Paese. Ugni anno si contano in media 15.800 nuove diagnosi per gli uomini e 14.800 per le donne; i cinque tumori più frequenti negli uomini sono prostata, polmone, colon-retto, vescica e melanoma per gli uomini; nelle donne: mammella, colon-retto, polmone, utero, melanoma.

"Raggiungiamo un obiettivo che abbiamo costruito in questa legislatura e che rincorrevamo da anni: il registro dei tumori, che ci consente di capire l'incidenza tumore per tumore, la distribuzione sul territorio, le principali traiettorie di assistenza e cura per ogni patologia oncologica - sottolinea Donini - Noi siamo sopra alla media nazionale anche grazie alle nostre politiche di prevenzione che oggi riguardano quasi il 98% della popolazione target, soprattutto per il tumore della mammella, colon-retto, della cervice uterina, che con i nostri screening riusciamo a individuare tempestivamente. Basti pensare che il carcinoma mammario è diminuito del 31% in stato avanzato e complessivamente è diminuita anche la mortalità".



